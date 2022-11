A semana começa com boas notícias para os fãs dos Metallica. Na tarde desta segunda-feira, dia 28 de novembro, a banda revelou um novo tema, "Lux Æterna", o primeiro single do próximo álbum. O disco "72 Seasons" chega a 14 de abril de 2023.

O grupo confirmou ainda uma nova digressão mundial com arranque marcado para 27 de abril de 2023, em Amesterdão. O último concerto está marcado para 29 de setembro de 2024, na Cidade do México.

Em julho de 2024, os Metallica encerram a digressão europeia em Madrid com dois concertos no Estádio Cívitas Metropolitano. Para já, Portugal ficou de fora do calendário da banda.

Ouça o novo single:

ALINHAMENTO DO ÁLBUM "72 Seasons":

72 Seasons

Shadows Follow

Screaming Suicide

Sleepwalk My Life Away

You Must Burn!

Lux Æterna

Crown of Barbed Wire

Chasing Light

If Darkness Had a Son

Too Far Gone?

Room of Mirrors

Inamorata