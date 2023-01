Pelo menos dez pessoas foram baleadas na noite de quinta-feira, dia 5 de janeiro, num tiroteio ocorrido durante as gravações de um videoclipe do rapper French Montana, no norte de Miami, na Flórida.

Os disparos aconteceram em frente a um restaurante na localidade de Miami Gardens, após uma briga entre dois grupos de pessoas iniciado pouco antes perto dali, relatou o jornal Miami Herald, citando a polícia. Uma testemunha disse à rede NBC 6 que estava a acompanhar as filmagens do videoclipe de French Montana quando alguém do público foi assaltado. A troca de tiros começou devido ao incidente, depois das filmagens serem transferidas para um restaurante próximo, acrescentou a mesma testemunha, Ced Mogul, em entrevista à televisão local WSVN. Foram "pelo menos 13, 14, 15 tiros. Foi muito rápido. Parecia um fuzil de assalto", disse ao canal. A polícia ainda não confirmou a identidade das vítimas, ou se os disparos ocorreram durante a filmagem de um videoclipe. Também não se sabe a gravidade dos ferimentos sofridos pelas vítimas. Karim Kharbouch, nome verdadeiro de French Montana, nasceu no Marrocos e cresceu Nova Iorque. O rapper, de 38 anos, lançou o seu primeiro álbum, "Excuse My French", em 2013. Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram