Nos últimos meses, os fãs imaginaram como seria o novo álbum de Taylor Swift. Nas redes sociais, as teorias e apostas sobre "Midnights" multiplicaram-se e a cantora norte-americana foi revelado a conta gotas algumas pistas sobre as novas canções, aumentando a curiosidade dos seus fiéis seguidores e não só - do Twitter ao TikTok, ninguém ficou de fora do burburinho em torno do lançamento do décimo disco da carreira da artista.

A estratégia de pré-promoção ao álbum parece ter resultado. Na madrugada desta quinta para sexta-feira, Taylor Swift dominava o top dos assuntos mais comentados no Twitter. À meia-noite (de Nova Iorque; 5h00 em Portugal continental), hora em que "Midnights" chegou aos serviços de streaming, as pesquisas pelo nome da artista dispararam no Google - segundo o motor de busca, a cantora bateu um pico de popularidade em todo o mundo.

Em Portugal, de acordo com os dados disponibilizados pela Google e consultados pelo SAPO Mag, as pesquisas pelo novo disco da norte-americana dispararam durante a madrugada.

A julgar pelos dados, a estratégia de antecipação de "Midnights" resultou. E as canções? Pelas reações nas redes sociais e pelas várias reviews de publicações internacionais - The Guardian e Independen deram pontuação máxima ao álbum -, Taylor Swift também conseguiu surpreender e entregar uma colectânea de temas que conquistaram os fãs de sempre e não só.

Com "Midnights", a estrela norte-americana poderia ter navegado por qualquer estilo. Depois do 'dream-pop chiclete' de "Lover" e dos passeios na floresta em "Folklore" e "Evermore", Taylor Swift decidiu juntar todos os ingredientes dos últimos lançamentos no mesmo álbum e, para isso, contou com a ajuda do seu parceiro de longa data, Jack Antonoff.

"Meet me at midnight", diz a cantora no arranque de "Lavender Haze", canção que abre o seu décimo disco de estúdio. Criada com a ajuda de alguns colaboradores de Kendrick Lamar e com Zoë Kravitz, o tema com uma batida que convida a dançar e toques de R&B apresenta o tom do álbum e não deixa dúvidas de que Taylor Swift voltou a apostar em letras autobiográficas - em "Lavender Haze", a artista canta sobre os rumores e perguntas sobre o futuro ("All they keep asking me (all they keep asking me)/ Is if I’m gonna be your bride").

Tal como explicou a artista, "Midnights" é sobre "13 noites sem dormir". E foi uma dessas noites que inspirou "Maroon", o segundo tema do álbum. Com toques de synthpop, a letra da canção centra-se na história de uma relação e nas possíveis lágrimas - Taylor volta ao assunto em "Labyrinth" e "Bejeweled".

"Anti-Hero", o primeiro single oficial do disco, é descrita como uma canção pop animada, com um refrão forte ( "It's me/Hi/I'm the problem, it's me") e que nos transporta para os pensamentos noturnos que todos já tivemos. É uma boa companhia para as noites de insónias.

"And it’s like snow at the beach"

"Snow On The Beach", com Lana Dey Rey, é a quarta canção do álbum e uma das mais aclamadas. No tema, os estilos das duas artistas cruzam-se na melodia leve com vozes suaves e que nos transportam para um 'dream-pop' de inverno.

Tal como muitos fãs esperavam, a quinta canção é provavelmente a mais emotiva, mantendo a tradição - em entrevistas, a cantora admitiu que, depois dos avisos dos seus seguidores, começou a colocar o tema mais vulnerável na quinta posição (aconteceu, por exemplo, como "Dear John" e "All Too Well"). E "You're On Your Own, Kid" segue o mesmo caminho: apesar de parecer mais otimista na primeira audição, na canção Taylor Swift faz uma viagem ao pretérito (nem sempre perfeito) e recorda um amor não correspondido (será o mesmo assunto de "You Belong With Me"?).

O disco segue com "Midnight Rain", que apresenta algumas influências de dubstep e efeitos que distorcem a voz da artista, enquanto esta reflete sobre um amor perdido. A viagem pelas noites da cantora segue com "Question..?", tema que liga dois estilos e álbuns da cantora, "Lover" e "Evermore". Em "Vigilante Shit" - que faz lembrar Lorde e "Pure Heroine" - e "Karma", a estrela pop parece enviar algumas "indiretas" aos inimigos de sempre: na primeira, canta versos que podem ser para Kanye West ou Scooter Braun; na segunda, comemora o quanto adora ver os seus inimigos a receber o que merecem.

Em "Labyrinth", a nona canção do álbum, a cantora volta a "suspirar" por amor, assim como em "Bejeweled" - "Baby, love, I think I’ve been a little too kind". Para a reta final de "Midnights", depois de "Karma", Taylor Swift guardou "Sweet Nothing", escrita em parceria com “William Bowery”, também conhecido com o seu namorado, Joe Alwyn.

Depois da balada calma com flautas e clarinetes, a cantora fecha o álbum com "Mastermind", onde confessa que "nada foi acidental".

Com "Midnights", Taylor Swift navega por novas sonoridades, mas não deixa de fora os assuntos de sempre. Ao longo de 13 canções, a cantora convida os fãs a entrarem nos seus sonhos e a descobrir os pensamentos que lhe tiram o sono depois da meia-noite - é uma porta aberta para os sentimentos com canções que não nos vão deixar sozinhos nas insónias.

"Midnights (3am Edition)"

Mas há mais. Depois do lançamento de "Midnights", a artista anunciou uma edição do disco com mais sete temas. "Midnights (3am Edition)", que já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música, foi apresentado como "uma surpresa especial e caótica".

A versão especial do álbum conta com os temas "The Great War", "Bigger Than The Whole Sky", "Paris", "High Infidelity", “Glitch", "Would’ve, Could’ve, Should’ve" e "Dear Reader".