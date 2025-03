"Ganga Com Ganga", segundo álbum editado a solo por Miguel Luz, marca um ponto de viragem na carreira do artista. O disco, que sucede a "Crocodildo" (2017), chegou esta quinta-feira, dia 6 de março, a todos os serviços de streaming de música, e conta com os singles "Amor de Ganga", "Bomba Relógio" e "Pessoas Normais".

O novo álbum conta 12 canções originais, que falam de amor, mas que nas entrelinhas dizem muito mais sobre quem as canta do que para quem se dirigem. "Estas coisas que eu não faço dizem coisas que eu não digo", canta o artista em "Rendez-Vous", tema de abertura de "Ganga Com Ganga".

"Amor de Ganga" foi o ponto de partida - foi a partir dessa (não) canção de amor que Miguel Luz abriu caminho até obra final, à boleia dos singles “Bomba-Relógio” e “Pessoas Normais", que vieram confirmar a direcção que o cantor e compositor escolheu para o seu novo álbum: um indie rock de nuances pop em namoro com um post-punk dançável.

As canção vão ser apresentadas ao vivo no Capitólio, em Lisboa, nos dias 3 e 4 de abril. No dia seguinte, 5 de abril, Miguel Luz sobe ao palco do Hard Club, no Porto.