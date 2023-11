A propósito do Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres (25 de novembro), Milhanas divulgou o videoclipe de "Roubar Um Corpo". A canção que faz parte do álbum "De Sombra a Sombra" e "retrata a dor e as lágrimas das mulheres que sofrem ou sofreram abuso e violência".

Em comunicado, a artista sublinha que a canção é "um grito por todas as mulheres que já sofreram algum tipo de violência nas mãos de um homem, relançada hoje em forma de abraço a todas elas".

VEJA AQUI O VIDEOCLIPE.

O videoclipe tem assinatura do realizador Pedro Varela, responsável pelas séries "Os Filhos do Rock" e "Esperança" e pelo filme "A Canção de Lisboa". "Acho que encontrei a metáfora de 'Roubar Um Corpo' nesta ideia de ficar entre a vida e a morte. As mulheres que sofrem violência são deixadas depois em lugares escuros e de silêncio e é um pouco o que este rio representa", explica o cineasta.

A artista de 22 anos editou este ano o seu primeiro álbum ("De Sombra a Sombra"), de onde saíram os singles "Eu de Prosa", "Mundo", "Lamentos" e "Mais Que Ao Sol". Recentemente, divulgou vídeos de versões acústicas de alguns dos temas que compõem o disco em dueto com AGIR, António Zambujo, Luísa Sobral, Ricardo Ribeiro e Salvador Sobral.