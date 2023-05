Mimicat vai representar Portugal no 67.º Festival Eurovisão da Canção, cuja final está marcada para 13 de maio em Liverpool, no Reino Unido. A final é antecedida por duas semifinais nos dias 9 e 11 de maio e Portugal está na primeira semifinal.

Em Liverpool, a cantora já realizou dois ensaios e conversou com o SAPO Mag sobre a atuação. "Não vai haver sofá, é uma atuação com uma inspiração um bocadinho diferente da do Festival da Canção e estamos a tentar chegar à visão... ainda não chegamos", contou a artista ao SAPO Mag.

"Tínhamos uma visão que não conseguimos fazer porque tivemos montes de problemas com o trabalho de leds e tivemos de abortar a ideia que tínhamos inicialmente", revelou Mimicat. "Mas estamos a tentar chegar o mais próximo dessa visão e tentar ter a atuação mais impactante possível, dentro das limitações que temos. Não podemos comparar Portugal com outros países que investem milhares e milhares de euros", acrescentou.

Veja a entrevista: