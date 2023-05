A rapper Missy Elliot, o cantor e compositor já falecido George Michael e a banda de rap-rock Rage Against the Machine vão ingressar, este ano, no Rock and Roll Hall of Fame, anunciou a instituição americana esta quarta-feira.

A cantora e compositora de rock eclético Kate Bush, o ícone da música country Willie Nelson, a cantora de rock-folk Sheryl Crow e o grupo de R&B The Spinners completam o grupo de nove membros na categoria de artistas em 2023.

Essa seleção "reflete os diversos artistas e sons que definem o rock and roll", disse John Sykes, presidente do Rock and Roll Hall of Fame, instituição com sede em Cleveland, Ohio, que presta homenagem a a grandes personalidades da música.

A lista de 2023 também coincide com um ano histórico, no qual se comemora o 50º aniversário do género hip-hop e o aniversário dos 90 anos do lendário Willie Nelson.

Os artistas podem ingressar no Rock and Roll Hall of Fame 25 anos após o seu primeiro lançamento comercial de música. São votados por um grupo de mais de mil colegas, historiadores da música e veteranos da indústria.

Os novos homenageados serão admitidos formalmente em 3 de novembro na ceriménia anual do Rock and Roll Hall of Fame, em Nova Iorque, que este ano voltará ao Barclays Center, em Brooklyn.