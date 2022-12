O rapper espanhol Morad é a nova confirmação para a 15.ª edição do NOS Alive. O artista atua no dia 7 de julho no Palco Heineken, anunciou a Everything Is New.

"Foi em março de 2019 com o seu segundo single, 'Un cuento', que Morad lançou sem querer o que acabou sendo uma profecia autorrealizável. Dito e feito: desde então, coisas inimagináveis aconteceram no universo do rapper espanhol, um fenómeno que contraria todas as regras não escritas sobre qual é o caminho que leva ao sucesso na indústria musical atual", frisa o festival em comunicado, lembrando que o rapper espanhol trabalha "sem editora, sem airplay nas rádios e de forma autogerida e orgânica".

Em 2021, os singles "Cómo están?", "Soñar" e "Cuando ella sale" conquistaram o galardão de ouro, aumentando os seus ouvintes mensais para 6,7 milhões no Spotify.

Artistas confirmados: Angel Olsen, Arctic Monkeys, Branko, City and Colour, IDLES, Jacob Collier, Lizzo, Men I Trust, Nathaniel Rateliff & The Night Sweats, Puscifer, Queens of the Stone Age, Red Hot Chili Peppers, Sam Smith, Spoon, Sylvan Esso, Tash Sultana, The Amazons, The Black Keys e The Drive Era.