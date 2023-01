Renée Geyer, a cantora de jazz, soul e blues conhecida pela sua voz poderosa, morreu esta terça-feira, dia 17 de janeiro. A artista tinha 69 anos.

De acordo com a revista Billboard, a cantora australiana morreu devido a complicações relacionadas com uma cirurgia à anca.

Com uma carreira com mais de 50 anos, Renée Geyer conquistou o público australiano com versões de temas como "It's a Man's Man's World". ou "Heading in the Right Direction. Em comunicado, a família sublinha que a artista cantou "até ao fim" e que se preparava para voltar a subir aos palcos em breve.

Renée Geyer começou a sua carreira na década de 1970, em Sydney. Ao longo do seu percurso, a artista colaborou com vários artistas, incluindo Sting, Chaka Khan, Neil Diamond e Bonnie Rait.