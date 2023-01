A norte-americana Anita Pointer, cantora do grupo Pointer Sisters, morreu no passado sábado, dia 31 de dezembro, aos 74 anos, vítima de cancro, confirmou a sua agência.

Juntamente com as suas irmãs Bonnie, June e Ruth, Anita fundou o grupo de soul que conquistou fãs em todo o mundo com sucessos como "I'm So Excited", "Jump" e "Fire".

O grupo de Oakland, na Califórnia, lançou o primeiro álbum em 1973 e foi reconhecido com três Grammys durante sua carreira.

"É triste informar que a minha cliente, a vencedora do Grammy Anita Pointer, das Pointer Sisters, faleceu após uma heróica batalha contra o cancro”, disse Roger Neal no Instagram.

Pointer faleceu na véspera de Ano Novo na sua casa em Los Angeles, acompanhada pela sua família, disse Neal à CNN.

"Embora estejamos profundamente tristes com a perda de Anita, conforta-nos saber que ela agora está com a sua filha, Jada, e com as suas irmãs June e Bonnie, e em paz", disse a família da cantora em comunicado.