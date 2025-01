Linda Nolan, que fez parte do grupo The Nolans, morreu esta quarta-feira, dia 15 de janeiro, aos 65 anos.

Segundo a BBC, em 2005, a artista, natural de Dublin, foi diagnosticada com cancro da mama, tendo recebido alta em 2011. No entanto, em 2017, foi-lhe diagnosticado um novo cancro, que se espalhou até ao cérebro em 2023.

Nos anos 1970, Linda Nolan ficou conhecida ao lado das irmãs Coleen, Maureen, Bernie, Denise e Anne. "I'm In The Mood for Dancing" foi o maior sucesso do grupo.