Emília Veloso, mãe de Rui Veloso, morreu no passado fim de semana aos 99 anos. Nas redes sociais, o cantor confirmou o seu falecimento.

"Merecia uma vida de bónus, pela extraordinária mãe que foi", escreveu o músico na sua conta no Facebook, partilhando uma fotografia da sua mãe.

Emília Veloso foi a grande responsável pelo início da carreira do filho. No final dos anos 1970, a portuense entregou na editora Valentim de Carvalho várias gravações de canções de que o artista criou com o letrista Carlos Tê.