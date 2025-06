A editora portuguesa Saída de Emergência lançou este ano o selo Inquietud no mercado espanhol, com o objetivo de publicar autores portugueses e internacionais em Espanha, num movimento considerado pouco habitual na edição portuguesa, disse à Lusa o editor, Luís Corte Real.

A nova chancela Inquietud, tradução espanhola do selo português Desassossego, surge após três anos de preparação e representa uma aposta da editora independente portuguesa na internacionalização do seu catálogo, com foco no mercado espanhol, que é “seis vezes maior” do que o português, explicou.

“A entrada de editoras estrangeiras em Portugal é comum, mas o contrário não se vê tanto”, afirmou o editor, recordando uma tentativa anterior de expansão no Brasil, há cerca de uma década, que acabou por ser vendida, devido à complexidade da distribuição e à distância geográfica.

Este projeto conta com uma distribuidora sediada em Madrid e armazém na Galiza, permitindo manter a impressão em Portugal.

Quanto à equipa editorial — incluindo ‘design’, direção de comunicação e edição — também permanece no país de origem, mas os tradutores e revisores são espanhóis, explicou.

Luis Corte Real adiantou que até ao final de 2025, a Inquietud prevê publicar cinco títulos, número que deverá subir para 18 no próximo ano.

A linha editorial desta nova chancela espanhola inclui ‘thrillers’, fantasia, romance histórico e, eventualmente, não-ficção comercial, com autores franceses, alemães, italianos e portugueses.

Os dois primeiros títulos já foram publicados: “El Matrimonio Perfecto”, de Jeneva Rose, e “Los Secretos Oscuros de Lisboa”, um romance histórico com elementos de fantasia e policial - escrito pelo próprio Luís Corte Real -, ambientado numa Lisboa queirosiana e protagonizado por personagens reais e fictícias.

Apesar de muitos dos títulos a serem lançados inicialmente em Espanha já constarem do catálogo português, o editor admite que “inevitavelmente” haverá livros que serão editados exclusivamente no mercado espanhol, “porque às vezes o que faz sentido lá pode não fazer sentido cá”.

O modelo de operação é totalmente remoto, aproveitando a proximidade, a parecença das línguas, a quase inexistente diferença horária e a integração europeia.

“Reunimo-nos por ‘Teams’, trocamos mensagens por ‘WhatsApp’, e o mercado funciona de forma muito semelhante ao nosso”, afirmou, sublinhando a fluidez desta colaboração, graças também a operar com uma única distribuidora, que abrange Espanha inteira, as ilhas e que ainda vende na América do Sul.