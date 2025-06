Um concerto da Orquestra do Norte abre, a 1 de julho, a primeira edição do Festival Setentrional em Penafiel, distrito do Porto, dedicado à música contemporânea portuguesa, do jazz aos blues, foi hoje anunciado.

Organizado pelo Ponto C, o Festival Setentrional levará “ao Tâmega e Sousa o que de melhor se faz, atualmente, na música nacional com destaque para o improviso de António Victorino d'Almeida, a intensidade da Orquestra do Norte, o carisma de Carminho e a homenagem a Carlos Paredes por Mário Laginha”, lê-se em nota de imprensa.

O festival abrirá com a Orquestra do Norte, no auditório do Ponto C, sob a direção de José Eduardo Gomes, e vai estender-se até 10 de julho com programação também em Paço de Sousa e em Peroselo.

Do cartaz anunciado fazem parte concertos da fadista Carminho (dia 04), do pianista Rodrigo Teixeira e do quinteto L-Blues (ambos no dia 06) e ainda uma atuação conjunta dos pianistas Pedro Emanuel Pereira e Rem Urasin (dia 09).

No Mosteiro do Salvador de Paço de Sousa, os gémeos Fernando Costa (violoncelo) e Luís Costa (piano) interpretam, no dia 05, “Canção de maio & outras breves”, e no Centro Paroquial de Peroselo, o pianista e maestro António Victorino d'Almeida dará, no dia 07, um concerto a solo improvisado ao piano.

Destaque ainda para o espetáculo “Vórtice (para o fim de um tempo 2.0)”, do Quarteto Caleidoscópio, com encenação de João Delgado Lourenço, no dia 08 no Ponto C.

No âmbito do centenário do nascimento de Carlos Paredes, o pianista Mário Laginha recria o repertório do guitarrista português acompanhado em palco por Julian Argüelles (saxofone), Romeu Tristão (contrabaixo) e João Pereira (bateria). O concerto fecha o Setentrional a 10 de julho.

Para o público mais novo, o Festival Setentrional propõe, na Sala Eurico, do espaço cultural Ponto C, o objeto musical interativo “Das gavetas nascem sons”, composto por 42 gavetas para serem abertas pelo público.