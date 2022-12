A morte do cantor, rapper, músico e DJ britânico foi anunciada nas redes sociais pela banda britânica este sábado, 24 de dezembro. Maxi Jazz morreu "em paz durante enquanto dormia", assinala a mensagem.

Formados em 1995 e compostos por Maxi Jazz, Rollo e Sister Bliss, os Faithless foram um dos nomes mais populares da música de dança dos anos 1990 graças a singles como "Insomnia", "God Is A DJ" e "We Come 1".

Depois de se ter separado em 2011, o trio voltou a juntar-se em 2015. "All Blessed", editado em 2020, é o álbum mais recente do grupo.

Além da obra ao lado dos Faithless, Maxi Jazz fundou o The Soul Food Cafe System nos anos 1980 e editou singles e um EP a solo na década seguinte. Também colaborou com projetos como 1 Giant Leap e E-Type Boys.

Videoclip de "Insomnia":