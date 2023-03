Nandinho Luiz, músico do grupo Vício de Samba, morreu no domingo, dia 26 de fevereiro, vítima de um AVC. O artista brasileiro tinha 35 anos.

Segundo a imprensa brasileira, o músico estava internado desde o dia 23 de fevereiro.

A notícia foi confirmada pelos membros da banda nas redes sociais. "Com muita dor no coração, informamos que perdemos o nosso irmão! O Nandinho, infelizmente, faleceu! Que Deus nos possa confortar a todos", escreveu o grupo brasileiro no Instagram.