Pedro Domingos do Prado, brasileiro que inspirou o sucesso "Acorda, Pedrinho", da banda Jovem Dionísio, morreu esta segunda-feira, dia 25 de dezembro, aos 65 anos, em Curitiba.

Segundo o site G1, o homem foi encontrado morto num quarto de hotel onde morava.

"Com imensa tristeza em nossos corações que hoje nos despedimos do nosso grande amigo Pedrinho. O maior motivo por nós amarmos tanto o bar do Dionísio é pelas amizades que fizemos lá dentro. Ganhámos diversos amigos de todos os tipos. Cada pessoa com suas particularidades e histórias únicas. Mas sempre com uma coisa em comum: carinho", escreveu a banda nas redes sociais.

A história da banda começou no Bar do Dionísio, em Curitiba, no Brasil. O nome do grupo foi uma homenagem ao proprietário do estabelecimento, Dionisio Macioski.

"O Pedrinho é um grande amigo nosso. Ele frequenta o bar [do Dionisio], já conhece a gente há bastante tempo de lá. Sempre rimos juntos, jogamos snooker juntos”, contou Karam, baixista da banda, à CNN Brasil.

O grupo revelou que Pedrinho era um senhor que frequenta o bar há mais de 20 anos e que adorava jogar snooker. Mas, entre as partidas, o cliente fazia sempre uma sesta. "Ele encosta na mesinha dele, no cantinho dele e dá uma 'cochiladinha' sentado no bar", explicou Karam. "Toma uma cerveja, outra, dorme, acorda e volta", acrescentou Belni.

O verso "acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato" surgiu como piada interna entre o grupo e tornou-se um sucesso no Instagram e TikTok. "Acorda, Pedrinho" conta com várias versões em diversas línguas.

"Pedrinho, com toda certeza, foi o canalizador de todo esse carinho que o bar oferece. Qualquer pessoa que pisou lá dentro e conversou um pouco com ele sabe disso. As diversas histórias que já ouvimos (e as que ainda não ouvimos) confirmam o tamanho da falta que ele fará pra todos nós", escreveram os músicos nas redes sociais.

"Hoje, o bar do Dionísio, a jovem Dionísio, o Juvevila e todo mundo que um dia teve a sorte de cruzar com ele, lamenta a perda de uma pessoa tão insubstituível. Nunca esqueceremos o quão importante ele foi. Obrigado, Pedrinho. Cantaremos seu nome com todo o carinho que você nos deu. Um dia a gente se encontra pra terminar aquela partida de sinuca", rematam.