Ryuichi Sakamoto morreu no passado dia 28 de março aos 71 anos, anunciou este domingo a conta de Twitter do artista e a imprensa japonesa.

"Enquanto se submetia a tratamentos para um cancro descoberto em junho de 2020, Ryuichi Sakamoto continuou a trabalhar, sempre que a sua saúde o permitia. Viveu com a música até o fim", assinala o comunicado.

O artista tinha ultrapassado um cancro da garganta, que lhe fora diagnosticado em 2014, mas morreu vítima de um cancro do intestino incurável.

Ryuichi Sakamoto era um dos mais respeitados pianistas e compositores do Japão, com um passado na música eletrónica, em particular no projeto vanguardista dos anos 1970 Yellow Magic Orchestra, mas cuja obra foi da pop à clássica, dos teclados aos sintetizadores.

Compôs com regularidade para cinema, mas é quase sempre referido pelo sucesso da banda sonora para "Feliz Natal Mr. Lawrence" (1983), de Nagisa Oshima, que protagonizou ao lado de David Bowie.

O tema "Forbidden Colours", desse filme, tornou-se um sucesso mundial do compositor que também colaborou com artistas como David Sylvian, Thomas Dolby e Iggy Pop nos anos 1980.

Entre as colaborações com outros músicos contam-se, entre muitas outras, o alemão Carsten Nicolai (conhecido como Alva Noto), os brasileiros Caetano Veloso e Jaques e Paula Morelenbaum ou o português Rodrigo Leão.

Em 1987, Sakamoto ganhou um Óscar com a banda sonora do filme "O Último Imperador", de Bernardo Bertolluci.

créditos: AFP

O artista também se distinguiu pelo ativismo ambiental. Em 2012, um ano depois do acidente da central japonesa de Fukushima, Sakamoto organizou um grande espetáculo com atuações da YMO e dos Kraftwerk para protestar contra o uso de energia nuclear.

Em dezembro de 2022, transmitiu em streaming um espetáculo que seria o último da sua carreira. "12", o 12.º e derradeiro disco, foi editado em janeiro passado.

O funeral do artista, ainda sem data revelada, irá respeitar os seus "fortes desejos" de uma cerimónia apenas com a família mais próxima.

Alva Noto e Ryuichi Sakamoto - "Berlin":