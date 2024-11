Paulo Alexandre, cantor conhecido de várias gerações pelo sucesso da canção "Verde Vinho" (1977), morreu esta segunda-feira, dia 18 de novembro. A notícia foi confirmada pelo filho do artista, Alexandre Santos, nas redes sociais

"Hoje, com o coração apertado, venho compartilhar uma notícia que nunca imaginei precisar escrever. O meu querido pai, de nome artístico Paulo Alexandre, deixou-nos ontem de madrugada. Mais do que um artista de talento único, ele foi um ser humano extraordinário, cheio de amor, sabedoria e uma paixão contagiante pela música e pela vida", escreveu o filho do cantor na sua conta no Facebook.

Paulo Alexandre começou a carreira nos anos 1950, na Emissora Nacional, tendo depois feito parte do quarteto vocal 4 de Espadas, com Américo Lima, Fernando La Rua e Nuno d'Almeida.

Em 1960, pela Valentim de Carvalho, chegou "A Nova Voz Romântica de Paulo Alexandre", onde o artista interpretava originais de Alves Coelho Filho.

Mas "Verde Vinho", tema que adaptou de uma canção do austríaco Udo Jürgens, o grande sucesso da sua carreira, dando origem a um filme luso-brasileiro. "O sucesso foi tão grande que deu origem a um filme luso-brasileiro e a sucessivas edições do disco com a canção. Em 2010, Paulo Alexandre escreveu o livro 'Duas Vidas numa Só - Entre Cifrões e Canções - Os Percursos Paralelos do Cantor de Verde Vinho', uma leitura que se recomenda para se conhecer melhor não só a vida desta voz que agora desaparece (e que foi também um bancário de sucesso) como também o nosso meio artístico entre os anos 50 e os anos 80. E, nesta hora de despedida, vem a propósito o próprio tom elegíaco dos arranjos de Fernando Correia Martins para a famosa canção", escreveu João Carlos Callixto na sua conta no Facebook.

"Para muitos, ele era o Paulo Alexandre, o artista cujas canções marcaram gerações. Para mim, ele era meu porto seguro, o meu maior exemplo e inspiração. O seu legado musical continuará vivo, tocando os corações de quem o ouve, mas a sua ausência será sentida de uma maneira profunda por aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo de perto. Sei que ele gostaria que todos o lembrassem com um sorriso, celebrando a alegria que ele sempre buscou espalhar através de sua arte. Pai, serás sempre a melodia que ecoa nos nossos corações", acrescentou Alexandre Santos, nas redes sociais.