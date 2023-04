Seymour Stein - nome maior da indústria musical que contratou Madonna, Ramones, Talking Heads e outros artistas para a sua editora - morreu aos 80 anos. Segundo o The New York Times, a filha do editor confirmou que o pai morreu em casa e que lutava contra um cancro.

O empresário foi um dos fundados da Sire, em 1966, editora que trabalhou com artistas como The Cure, Pretenders, Echo and the Bunnymen, Depeche Mode ou Ice-T.

A editora começou a ganhar notoriedade nos anos 1970, alcançado o seu primeiro grande sucesso com o single "Hocus Focus", dos Focus. Nos anos 1980, a empresa foi adquirida pela Warner Brothers.

Em 1983, Seymour Stein foi também um dos fundadores da Fundação Rock & Roll Hall of Fame.