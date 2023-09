Steve Harwell, vocalista dos norte-americanos Smash Mouth, morreu esta segunda-feira, dia 4 de setembro. A notícia foi confirmada pouco depois de o agente ter adiantando detalhes sobre a gravidade do seu estado de saúde.

Citado pela revista Rolling Stone, o representante da banda, Robert Hayes, confirmou que Steve Harwell morreu na sua casa em Boise, no estado norte-americano do Idaho. O artista estava internado devido a doença hepática.

Voz de temas como "All Star” e "I’m a Believer" (versão dos Monkees), Steve Harwell deixou a banda em 2021, devido a problemas de saúde.

O músico começou a sua carreira no grupo de rap FOS (Freedom of Speech). Com a separação do projeto, começou a trabalhar com seu amigo, o baterista Kevin Coleman, em 1990. Mais tarde, juntou-se ao guitarrista Greg Camp e ao baixista Paul Delisle, criando os Smash Mouth, banda que obteve uma popularidade considerável no final dessa década.