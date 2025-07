A fadista Ana Moura, o cantor José James, os Fogo Fogo e um dos vocalistas dos Massive Attack, Daddy G, estão entre os destaques do festival MIMO, de entrada gratuita, que acontece esta semana em Amarante.

À 6.ª edição em Portugal, o festival originário do Brasil apresenta um cartaz de “muito alto nível” com artistas de 13 nacionalidades, vários dos quais “vêm em exclusivo para o MIMO”, disse a diretora e fundadora do festival, Lu Araújo, em declarações à Lusa.

O MIMO, que acontece na sexta-feira, no sábado e no domingo, “não ocupa um determinado recinto”.

“O festival ocupa a cidade. As pessoas frequentam a cidade inteira. É muito especial acontecer ali, uma cidade linda”, disse Lu Araújo.

O cartaz inclui, entre outros, Ana Moura, José James, Daddy G (em formato DJ set), Fogo Fogo, Juliana Linhares, Aja Monet, Chief Adjuah (anteriormente conhecido como Christian Scott), Momi Maiga, Natascha Falcão, Sona Jobarteh e Roberto Fonseca.

De acordo com Lu Araújo, há sempre um “cuidado de ter artistas consagrados e também abrir espaço a novos artistas para que a cena se renove”.

Os espetáculos do MIMO concentram-se no Parque Ribeirinho, mas acontecem também no Centro Cultural de Amarante, espaço que irá acolher ainda 'workshops' e 'masterclasses'.

O programa do festival inclui ainda visitas guiadas, conversas, uma feira criativa e oficinas para crianças e famílias.

O MIMO aconteceu pela primeira vez em 2004, em Olinda, no Brasil. Desde então realizaram-se 61 edições.

Este ano, já aconteceu uma edição no Rio de Janeiro e, depois de Amarante, o MIMO irá acontecer em Olinda e em São Paulo.

No ano passado, passaram pelo MIMO Portugal, promovido pela Câmara Municipal de Amarante, cerca de 70 mil pessoas.