Depois da sua maior digressão norte-americana de estádios em 2022, os norte-americanos Mötley Crüe e os britânicos Def Leppard anunciaram a "The World Tour", uma digressão conjunta. As bandas vão atuar no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, a 23 de junho de 2023.

"Depois de finalmente voltar à estrada e ter uma monumental tour de verão nos Estados Unidos e Canadá este ano, estamos muito entusiasmados em trazer esta enorme digressão de estádios às principais cidades do mundo e arrancar na Europa em Sheffield, onde tudo começou para nós há 45 anos", frisa Joe Elliott, dos Def Leppard, em comunicado.

"Tivemos uma experiência incrível com a The Stadium Tour na América do Norte neste verão e mal podemos esperar para levar os nossos concertos a todo o mundo com a The WORLD Tour em 2023. Crüeheads na América Latina e Europa: Preparem-se! Estamos a chegar e mal posso esperar para finalmente ver-vos a todos novamente no próximo ano", afirmam os Mötley Crüe.

De acordo com a promotora, "esta é a maior tour conjunta de ambas as bandas".

BILHETES À VENDA DIA 28 DE OUTUBRO, ÀS 10H00

Mötley Crüe e Def Leppard | 23 de junho de 2023

Golden Circle - 95€

Plateia em Pé - 69€

Mobilidade Condicionada- 69€

Mötley Crüe - PACOTES VIP

"Kickstart" VIP - 1475€

"Feelgood" Merchandise VIP - 270€

"Live Wire" Merchandise VIP - 229€

Def Leppard - PACOTES VIP

Gold VIP - 1095€

Def Leppard Premium VIP - 245€

Apenas são válidos os bilhetes adquiridos nos pontos de venda oficiais. Não adquira bilhetes em sites de mercado secundário.

Locais de venda oficiais: Ticketline, FNAC, El Corte Inglés, Worten, Agência ABEP e em everythingisnew.pt