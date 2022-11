Taylor Swift surpreendeu tudo e todos ao marcar presença nos MTV Europe Music Awards, que decorreram este domingo, dia 13 de novembro, em Düsseldorf. Durante a manhã, fontes confirmaram ao SAPO Mag a presença da artista, mas tudo foi preparado com grande secretismo.

Nas várias vezes que subiu ao palco da PSD Bank Dome, a artista agradeceu o apoio de todos os fãs e poderá ter deixado uma pista aos fãs nas entrelinhas dos seus discursos - ao receber o EMA de Best Video por "All Too Hell (10 Minute Version) (Taylor's Version)", a norte-americana confessou que espera reencontrar-se com os seguidores durante a digressão.

“Mal posso esperar para vos ver na digressão. Adoro-vos tanto”, disse Taylor Swift aos fãs europeus. Nas redes sociais, os ‘swifties’ acreditam que esta é a primeira confirmação de que estão a ser preparados concertos na Europa - para já, a artista apenas anunciou a “Eras Tour” nos Estados Unidos.

Nos bastidores dos MTV EMAs, o SAPO Mag ouviu vários rumores de que a cantora poderia anunciar a digressão durante a gala, o que acabou por não se confirmar. Várias fontes adiantam que Taylor Swift deverá arrancar os concertos na Europa depois de agosto de 2023.

A artista, que nas últimas semanas tem batido recordes com o álbum “Midnight”, conquistou quatro galardões na cerimónia dos MTV Europe Music Awards. - Best Artist, Best Video, Best Pop e Best Longform Video com "All Too Hell (10 Minute Version) (Taylor's Version)".