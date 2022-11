Na passada quinta-feira, dia 24 de novembro, no primeiro jogo de Portugal na competição, as canções relacionadas com futebol foram tendência no Spotify.

"País do Futebol", de Emicida e MC Guime, liderou as tendências, com um crescimento de 433%, seguida de "Waka Waka (This Time For Africa)", de Shakira e Freshlyground, que teve mais 166% streams do que a média.

Entre as canções portuguesas mais marcantes das competições dos últimos anos há uma vencedora: "Vamos Com Tudo", de David Carreira com Giulia Be, Ludmilla e Preto Show, foi a mais ouvida, seguida de "In My Blood" (verão em português), de Shawn Mendes, e de "Força", tema de Nelly Furtado.

Em termos de músicas globais, e sem grandes surpresas, "Waka Waka (This Time For Africa)" lidera as preferências, com “Wavin’ Flag", de K’NAAN, em segundo lugar. "La Copa de La Vida", de Ricky Martin, a fecha o top três.

