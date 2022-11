O músico, de 85 anos, descrito como um dos pioneiros do movimento free jazz, tinha concertos marcados, em quarteto, no festival Guimarães Jazz, dia 11 no Centro Cultural Vila Flor, e no Lisbon & Sintra Film Festival (LEFFEST), no dia 13 no Teatro Tivoli, em Lisboa.

De acordo com o Guimarães Jazz, o concerto de Archie Shepp é substituído pelo da contrabaixista Linda May Han Oh, em formato quarteto, e os bilhetes mantêm-se válidos para este espetáculo.

No caso do LEFFEST, além do concerto de Archie Shepp, é também cancelada a sessão do filme "The Sound Before the Fury", que estava marcada para dia 14 no cinema Nimas, em Lisboa, e que deveria contar com a presença do músico.