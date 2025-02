Tony Carreira e Mariza vão cruzar as suas vozes pela primeira vez em "Na Pressa dos Dias". O tema, que foi escolhido como genérico da nova novela da TVI, "A Protegida", chega ao serviços de streaming no dia 8 de março.

A canção conta com produção de Daus e Fumaxa, que partilham a autoria com Maninho, Gonzalo, Mariza e Tony Carreira. "Na Pressa dos Dias". foi foi gravada, misturada e masterizada no Molly Studios.

"Mais do que um simples dueto, esta canção representa um encontro entre tradição e modernidade, entre a profundidade da música portuguesa e a força de uma interpretação genuína. De um lado, Tony Carreira, um dos artistas mais acarinhados pelo público português, com uma carreira que atravessa gerações e continua a encher grandes salas nacionais e internacionais, eternizando temas que se tornaram hinos. Do outro, Mariza, uma das maiores vozes da atualidade, cujo talento e presença levaram a música portuguesa a alguns dos palcos mais prestigiados do mundo", resume a Régie Concerto em comunicado.