Nelly Furtado não ficou de fora da nova tendência do TikTok e dançou ao som "Lovezinho". O hit da artista brasileira tem como base um sample de "Say It Right", um dos maiores sucessos da carreira da cantora lusodescendente.

Segundo a imprensa brasileira, a editora Sony Music, que detém os direitos das canções de Nelly Furtado, entrou em contacto com WK, o principal compositor do tema brasileiro, para que os royalties fossem pagos.

Ao podcast "G1 Ouviu", o músico brasileiro disse que estava disponível para negociar com Nelly furtado, Timbaland e Danja, e ceder uma percentagem de 20% dos lucros da canção.