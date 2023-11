A cantora lusodescendente está a preparar o seu regresso aos palcos.

Nelly Furtado vai ser uma das cabeças de cartaz da edição de 2024 do Mighty Hoopla, em Londres. Jessie Ware, Kim Petras, Rachel Stevens, En Vogue, Eve, Louise, Alison Goldfrapp e Rebecca Black também foram confirmadas no festival.

O Mighty Hoopla está marcado para o dia 1 e 2 de junho de 2024 em Brockwell Park, em Londres. Nelly Furtado irá subir ao palco do festival no primeiro dia do festival.