É a primeira colaboração entre os artistas desde 2007.

Cerca de 16 anos depois de "Give It to Me", Nelly Furtado, Justin Timberlake e Timbaland voltaram a juntar-se para uma nova canção. O single "Keep Going Up" chegou no dia 1 de setembro a todos os serviços de streaming de música.

O tema, que vai fazer parte do novo álbum de Timbaland, conta com um vídeoclipe protagonizado pelos três artistas - ver aqui.

O tema "Keep Going Up" é a aguardada continuação da primeira colaboração do trio, “Give It to Me”, de 2007, que conquistou o primeiro lugar do top Billboard Hot 100.