Depois de esgotar os Coliseus de Lisboa e do Porto, Ney Matogrosso regressa a Portugal para um concerto especial. O artista brasileiro vai subir ao palco da Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto, no dia 29 de maio.

Os bilhetes ficam disponíveis no dia 1 de fevereiro, às 10h, nos locais habituais e em everythingisnew.pt

Ao vivo, o músico vai apresentar temas como “Eu quero é botar meu bloco na rua”, que deu origem ao nome da digressão, “A Maçã”, “Álcool (Bolero Filosófico)", “O Beco” e "Mulher Barriguda".

O figurino, algo que é sempre aguardado com muita expectativa, foi criado à medida pelo criador Lino Villaventura. Luiz Stein assina o cenário, composto por projeções, e Juarez Farinon a luz do espetáculo, com supervisão do próprio Ney Matogrsso.

A banda afiada é a mesma que acompanhou o artista nos últimos anos, reunindo Sacha Amback (direção musical e teclado), Marcos Suzano e Felipe Roseno (percussão), Dunga (baixo), Mauricio Almeida (guitarra), Aquiles Moraes (trompete) e Everson Moraes (trombone).

NEY MATOGROSSO

Super Bock Arena | 29 de maio

Bilhetes: