Niall Horan revelou nas redes sociais o alinhamento do seu novo disco. "The Show" chega aos serviços de streaming de música a 24 de junho e vai contar com 10 canções.

Além do single "Heaven", o álbum vai contar com temas inéditos, como "If You Leave Me", "Save My Life", "You Could Start A Cult", "Science", ou "On A Night Like Tonight".

Em agosto, Niall Horan vai apresentar ao vivo o disco "The Show" no MEO Sudoeste. O ex-One Direction vai subir ao palco da Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar, no primeiro dia do festival (9 de agosto).

Alinhamento do álbum:

1. "Heaven"

2. "If You Leave Me"

3. "Meltdown"

4. "Never Grow Up"

5. "The Show"

6. "You Could Start A Cult"

7. "Save My Life"

8. "On A Night Like Tonight"

9. "Science"

10. "Must Be Love"