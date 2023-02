O festival Super Bock Super Rock (SBSR) vai contar com Steve Lacy, Father John Misty, Nile Rodgers & Chic, Charlotte de Witte, Tomás Wallenstein e Ezra Collective, anunciou a promotora.

Os nomes anunciados na terça-feira à noite para o festival que vai realizar-se na Herdade do Cabeço da Flauta, no Meco, em Sesimbra, juntam-se assim a um cartaz que já incluía The 1975, Franz Ferdinand, James Murphy DJ ‘set’, Black Country, New Road, L’Impératrice e Sampa The Great.

A 27.ª edição do evento vai acontecer entre 13 e 15 de julho.