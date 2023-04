Depois da estreia da segunda temporada do reality show, no passado dia 24 de março na Netflix, o single começou a conquistar fãs e as reproduções cresceram em Espanha, França, Colômbia, Equador, Luxemburgo, Bolívia, Paraguai, Perú e Suíça.

O tema faz parte de um episódio de "Eu, Georgina", onde o artista português aparece ao lado de Cristino Ronaldo e a cantar “E Agora".

"Foi no episódio em que o artista português atua para o casal o tema 'E Agora', que Cristiano Ronaldo afirma que esta é a sua canção preferida de Nininho Vaz Maia. A preferência do futebolista não passou despercebida ao mundo e aos fãs do craque que, de forma espontânea, colocaram esta música no Viral 50, destes países", destaca a Sony Music em comunicado.

O episódio foi filmado em Portugal, durante um fim de semana a dois, onde Ronaldo juntou vários amigos num jantar, do qual fizeram parte Ricardo Quaresma e Miguel Paixão, e as respetivas mulheres.

"Esta é a minha música favorita. Gosto de todas, mas esta é a mais…", confessou o futebolista no reality show.