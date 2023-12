Jessie Ware vai regressar a Portugal em 2024 para atuar no NOS Alive.

A cantora britânica vai subir ao Palco Heineken no dia 11 de julho, juntando-se aos já confirmados The Smashing Pumpkins, Benjamin Clementine, Black Pumas, Nothing But Thieves e Kenya Grace.

Os bilhetes estão disponíveis nos locais habituais e em nosalive.com.

"Wildest Moments", "Running", "Say You Love Me", "What's Your Pleasure?" ou "Free Yourself" são alguns dos singles mais populares de Jessie Ware.