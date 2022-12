A Lisbon Film Orchestra vai celebrar o seu 15.º aniversário com dois concertos especiais. No dia 4 de dezembro, a Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto, recebe o "LFO LIVE - Music from movies and series" e, na semana seguinte, a 11 de dezembro, a orquestra dirigida pelo maestro Nuno Sá sobe ao palco do Campo Pequeno, em Lisboa.

"Um espetáculo, uma experiência de emoções, memórias, as melhores músicas e energia contagiante, do mais incrível que viu nos últimos tempos. Um Maestro, três cantores, 56 músicos em palco e uma componente audiovisual inovadora e muito forte tornará a experiência musical num momento inesquecível e de grande espetacularidade", frisa Lisbon Film Orchestra.

"LFO LIVE - Music from movies and series" vai contar novidades a nível de repertório, como músicas da série "Stranger Things", dos filmes "Encanto","Jurassic Park", "Frozen 2", "West Side Story", entre outros. Mas os clássicos também não vai faltar, como "Star Wars", "Missão Impossível" ou "Piratas das Caraíbas".

"Queremos comemorar este aniversário com todos os fãs da LFO e das bandas sonoras que nos têm acompanhado ao longo dos anos. Contamos com cada um de vós nesta grande festa de aniversário, além de manter a tradição 'não é Natal sem o concerto da LFO' e este ano será mesmo muito especial e como sempre diferente dos espetáculos anteriores. Afinal de contas, ouvir e sentir ao vivo a melhor música de filmes e séries só mesmo com a Lisbon Film Orchestra", remata a orquestra.