Pelo segundo ano consecutivo, a Lisbon Film Orchestra (LFO) vai regressar à MEO Arena, em Lisboa.

O novo concerto na na maior sala de espetáculos do país está marcado para 11 de janeiro de 2025, às 21h00. Os bilhetes desde 19€ estão à venda na Meo Blueticket e locais habituais.

"Com um repertório novo e interpretações plenas de autenticidade e memórias, celebrando a entrada no Ano Novo, o maestro Nuno de Sá apresenta “Lisbon Film Orchestra Experience - Music from Movies and Series”.

Sob o signo “Experience”, está prometido que mais de 100 artistas e convidados especiais vão protagonizar performances de bandas sonoras icónicas dos filmes e séries, com projeção em tela: entre títulos intemporais e mais contemporâneos, o programa inclui "E.T.", "Tarzan", "O Fantasma da Ópera", "O Senhor dos Anéis", "A Guerra dos Tronos", "The Greatest Showman", "Os Caça-Fantasmas", "Indiana Jones" e "Batman", entre muitos outros.

Em paralelo, a LFO também estreia-se no Spotify a 1 de novembro com o tema "What Was I Made For", o tema de Billie Eilish para "Barbie", interpretado por Vânia Blubird.

A 24 de novembro às 16h00, será a vez da exibição pela primeira vez no grande ecrã de vários cinemas NOS por todo o país de um concerto, o "LFO Live With Friends".