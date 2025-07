O cantor Nuno Guerreiro vai ser homenageado na próxima quarta-feira em Loulé, a cidade onde nasceu, num concerto único de entrada livre que reunirá mais de 30 artistas, informou o município na quarta-feira.

O espetáculo, marcado para as 21h00 no Monumento ao Engenheiro Duarte Pacheco, vai reunir, entre outros, os músicos Manuel Paulo e João Gil (Ala dos Namorados), Dino D'Santiago, Hélder Moutinho, Luanda Cozetti, Nancy Vieira, Olavo Bilac (Santos & Pecadores), Os Mau Feitio, Rita Red Shoes, Shout e Viviane (Entre Aspas).

“Será uma celebração emotiva e inesquecível, à altura do homem e do artista que tanto deu à música portuguesa. Nesta noite única de tributo a Nuno Guerreiro, estarão em palco trinta e cinco artistas para um momento verdadeiramente memorável”, refere a autarquia do distrito de Faro em comunicado.

O vocalista da Ala dos Namorados, que colaborava com o Cineteatro Louletano na área de produção, morreu em 17 de abril, aos 52 anos, num hospital em Lisboa.

Nascido em Loulé, em 1972, cidade onde vivia antes de morrer, Nuno Guerreiro popularizou-se na década de 1990 enquanto vocalista daquele grupo, responsável por temas como “Solta-se o beijo”, “Fim do mundo” e “Loucos de Lisboa”.

Em palco estarão também os músicos Dani Silva, Miguel Moura e Tozé Santos (Perfume), para além de Mário Delgado (guitarra), António Viegas (guitarra), Zé Nabo (baixo), Alexandre Frazão (bateria), Rúben da Luz (trombone), Manuel Paulo (piano), Ricardo Parreira (guitarra portuguesa), João Filipe (viola de fado) e Ciro Bertini (baixo).