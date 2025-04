O cantor Nuno Guerreiro, vocalista da Ala dos Namorados, morreu hoje aos 52 anos, em Lisboa, disse à Lusa fonte oficial da Câmara Municipal de Loulé.

Nuno Guerreiro, que colaborava com o Cineteatro Louletano na área de produção, morreu num hospital em Lisboa, onde tinha dado entrada na quarta-feira, segundo a mesma fonte.

Na sua conta no Instagram, o maestro Rui Massena recordou o amigo. "Partiu um amigo, com uma voz excepcional. Nasceu cedo demais para um país conservador e com pouca escala artística. O Nuno foi uma pessoa livre, e um dos melhores seres humanos que conheci. Até sempre", escreveu.

Nascido em Loulé, em 1972, cidade onde atualmente vivia, Nuno Guerreiro popularizou-se na década de 1990 enquanto vocalista da Ala dos Namorados, grupo responsável por temas como “Solta-se o beijo”, “Fim do mundo” ou “Loucos de Lisboa”.