Nuno Ribeiro começou a dar os primeiros passos no mundo da música na adolescência. Depois da passagem pelo "The Voice Portugal", da RTP1, o cantor nunca mais parou e conquistou fãs em todo o país com os primeiros singles.

Com quase meio milhão de reproduções mensais no Spotify, o artista conta com vários singles de sucesso, como "Maria Joana" (com os Calema e Mariza), "Dias Cinzentos", "Tarde Demais" ou "Longe". Este sábado, dia 4 de novembro, no Coliseu do Porto, todos os sucessos vão ser celebrados com os fãs.

Em conversa com o SAPO Mag, o artista confessa que subir ao palco da sala da cidade Invicta já era um sonho antigo. "Já contei isto algumas vezes, mas a minha banda de referência quando era criança, eram os D'ZRT. E nessa altura fizeram dois grandes concertos, um no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e outro no Coliseu do Porto. A mim marcou-me o concerto no Porto por ser a minha terra e, em casa, já falava do Coliseu. Tenho alguns vídeos gravados pelos meus pais e onde estou a dizer: 'como é que é Coliseu do Porto? Então, sempre foi aquela sala que sonhei fazer. Aliás, quando nós discutimos entre nós qual devia de ser a primeira sala a ser feita de produção própria, rapidamente chegámos à conclusão que tinha de ser o Coliseu do Porto", recorda.

"É uma noite com a qual sonho desde muito cedo e agora concretiza-se. Não há sensação mais incrível e que encha mais o coração", confessa o artista em conversa com o SAPO Mag. "Vai ser uma energia brutal", acrescenta.

Ao preparar o concerto, Nuno Ribeiro e a sua equipa pensaram em várias ideias. "Tivemos várias ideias. Pensamos que faríamos um concerto mais intimista, porque a própria sala, às vezes também o pede - é uma sala que transmite uma certa classe. E ficámos na dúvida: se fazíamos um concerto mais intimista ou um concerto mais espetáculo, com muita luz, com muita informação. E acabamos por concluir, então, que queríamos fazer um bocadinho dos dois", revela.

"Este concerto vai passar por partes completamente despidas de produção e mais direcionadas à música e à parte sentimental; e vai ter outros momentos no concerto que é um verdadeiro espetáculo de luz, com bailarinas e muita coisa a acontecer ao mesmo tempo para mostrar um bocadinho daquilo que eu sou - tanto sou um artista calmo, que toca só com uma guitarra, como de repente dá um espetáculo com mil coisas a acontecer", adianta o cantor.

"O concerto depende de muita coisa, vamos ter a música alinhada com a banda, banda alinhada com o vídeo, vídeo alinhado com as bailarinas, mais a estrutura do palco no Coliseu do Porto. Acho - espero não estar a mentir - que sou o primeiro artista português a montar um palco em cima do palco do Coliseu. Vamos usar o palco da sala só como base e construir outro por cima", conta o músico.

No concerto no Coliseu do Porto, Nuno Ribeiro vai contar com vários convidados especiais. "Vou ter os Anjos e vai ser um momento muito especial porque não temos nenhum dueto. Tivemos de criar um momento diferente para esta noite. Mas convidei-os porque sou muito fã deles e porque somos amigos", explica.

"Também vou receber os Calema, claro, para cantarmos 'Maria Joana'. O Rogg também se vai juntar para cantar 'Para Lá das 8'", adianta. "Tenho uma ligação forte com todos, é como se estivesse em minha casa e convidasse os meus amigos. Costumo dizer que é como num casamento: só podem lá estar os convidados que não vão estragar a festa. É isso que quero, só gente boa e gente de quem gosto", acrescenta.

Os últimos bilhetes para o concerto de Nuno Ribeiro no Coliseu do Porto encontram-se à venda nos locais habituais.