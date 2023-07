Depois de se ter dedicado à representação, tendo feito parte do elenco da série "The Idol" (HBO Max), Troye Sivan está de volta à música.

Esta quinta-feira, dia 13 de julho, o cantor australiano anunciou que o seu próximo álbum chega a 13 de outubro. "Something To Give Each Other" sucede a "Bloom" e o jovem promete falar abertamente sobre a sua sexualidade. "É uma celebração do sexo, dança, suor, comunidade, estranheza, amor e amizade", explica.

Além de revelar a data de lançamento do novo disco, Troye Sivan partilhou o primeiro single. "Rush" já se encontra disponível em todos os serviços de streaming .

"'Rush' é a sensação de beijar um estranho suado numa pista de dança, um encontro de duas horas que se transformou num fim de semana, uma paixão, um inverno, um verão. Festa após festa, após festa após festa", explica o artista.