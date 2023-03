"Bejeweled", tema que faz parte do disco "Midnights", de Taylor Swift, conta com uma das danças mais populares entre os fãs da cantora. A coreografia foi criada por um 'swiftie', Mikael Arellano, e conquistou a artista - nos concertos da "The Eras Tour", a norte-americana recriou a dança do TikTok.

Na rede social, vários fãs têm partilhado os seus vídeos ao som de "Bejeweled", mas há um pequeno 'swiftie' que se destacou. Na sua conta no TikTok, a utilizadora @jessicastearsricochet publicou um vídeo do seu filho a dançar o tema do álbum "Midnights".

A dança da criança conquistou as redes sociais e soma mais de 10 milhões de visualizações.

Veja o vídeo: