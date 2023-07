"Olarilólé/ Olarilólei Bailar assim sabe tão bem/ Olarilólé/ Olarilólei/ Beijar-te assim sabe tão bem": quem é que ainda não cantarolou estes versos este verão?

“Preço Certo”, de Pedro Mafama, lidera o top Daily Viral Songs do Spotify em Portugal. O tema faz parte do mais recente disco do cantor, “Estava No Abismo Mas Dei Um Passo Em Frente” (2023).

Com um vídeo realizado no programa homónimo da RTP, e que conta com a participação de Fernando Mendes, o tema "Preço Certo" soma mais de mais de 2,3 milhões de reproduções no Youtube e 1,1 milhões no Spotify.