Depois de "Ai Coração", MIMICAT está de volta com uma "homenagem ao bom português". "Agostinho", o novo single da artista, já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.

O tema marca o início de um novo ciclo para a cantora, com canções que abordam as suas raízes e "com mais verdade e alegria que nunca".

MIMICAT criou a nova canção com Filipe Survival, Maninho e Gonçalo Malafaya. "'Agostinho’ começou por ser uma Mulher, na voz e guitarra de Malafaya, mas depressa viraram o jogo e a procura por nomes castiços, mais antigos deu origem ao tão adorado ‘Agostinho’ que se ainda não é, em breve passará a ser", explica o comunicado.

"Durante a criação da canção acabamos por descrever o nosso ‘Agostinho’, aquele que para nós é o português clássico: pintas, desenrascado, charmoso, sorridente, com sangue quente e com raça, mas ao mesmo tempo misterioso porque afinal ninguém o conhece assim tão bem. Toda a gente sonha com o Agostinho na nossa narrativa e só ele sabe o que quer", acrescenta a artista.

LETRA:

Nasceu na Graça

E em cada rua que passa

Deixa as vizinhas em brasa

Rebelde galã

E chega e vem

De sorriso malandro com raça

Doce verão com fumaça

Não é de ninguém

Ai Agostinho

Na beleza tem maldição

Agostinho faz bem aos olhos

Faz mal ao coração

Ai Agostinho

Na beleza tem maldição

Agostinho faz bem aos olhos

Mas faz mal ao coração

Não tem cabelo

Mas gosta do seu bigode

Usa pente no bolso do peito

A camisa tem quase decote

Ah! Anda sozinho pra aí

A fingir que não sabe que quase morri

Puxou-me o tapete debaixo dos pés

É o rei das matinés

Ai Agostinho

Na beleza tem maldição

Agostinho faz bem aos olhos

Faz mal ao coração

Ai Agostinho

Na beleza tem maldição

Agostinho faz bem aos olhos

Faz mal ao coração

É famoso, misterioso

É charmoso e vaidoso

Ponto fraco de qualquer mulher

Ninguém sabe na verdade

Bem a sua identidade

Agostinho faz o que quer

É famoso, misterioso

É charmoso e vaidoso

Ponto fraco de qualquer mulher

Ninguém sabe na verdade

Bem a sua identidade

Agostinho sabe o que quer

Ai Agostinho

Na beleza tem maldição

Agostinho faz bem aos olhos

Faz mal ao coração

Ai Agostinho

Na beleza tem maldição

Agostinho faz bem aos olhos

Faz mal ao coração