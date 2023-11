Olivia Rodrigo revelou o videoclipe de "Can’t Catch Me Now", tema que faz parte da banda sonora de "The Hunger Games: A Balada dos Pássaros e das Serpentes", que se estreia esta quinta-feira, dia 16 de novembro.

O vídeo foi lançado esta segunda-feira, dia 13 de novembro e mostra artista a sair de uma casa de campo.

Nas primeiras 14 horas, o videoclipe foi visto mais de 665 mil vezes.

Veja aqui o vídeo.

"Desde o início da saga que tivemos a sorte de atrair alguns dos artistas mais talentosos do mundo, cuja música acentuou e complementou o drama dos filmes, ao mesmo tempo que destacou o peso emocional carregado pelas personagens", disse à Variety Francis Lawrence, realizador da prequela.

“Com uma letra carregada e voz urgente, Olivia Rodrigo aproveita tudo isso tanto quanto qualquer artista nos dias de hoje. É uma emoção absoluta trabalhar com ela e não poderíamos estar mais entusiasmados com o facto da sua música fazer parte do filme”, completou.