Segundo a agência Contos da Praça, que representa Fernando Tordo, num comunicado hoje divulgado, o músico “leva para a estrada o espetáculo ‘As canções dos operários de Natal’, concerto que passa em revista o disco editado em 1978”.

O espetáculo é apresentado a 3 de dezembro no Casino da Póvoa, na Póvoa de Varzim, e no dia 17 de dezembro no Casino Estoril, em Cascais.

“Temas que integram o álbum, como 'Os Amigos' ou 'Os Pais', farão parte de um alinhamento de luxo no concerto, ao qual se juntam outras canções que, à data de hoje, são incontornáveis, como 'Estrela da Tarde' e 'Balada Para os Nossos Filhos', lê-se no comunicado.

Em palco, Fernando Tordo contará com Rita Redshoes como “convidada especial”.

Esta “será uma oportunidade única para recordar as composições e as histórias por detrás de cada canção”.

Fernando Tordo foi, com Carlos Mendes e Paulo de Carvalho, um dos compositores e cantores do álbum “Operários do Natal”, cujas letras ficaram a cargo de José Carlos Ary dos Santos e Joaquim Pessoa.

O álbum mistura músicas com pequenas histórias com narração de Maria Helena D’Eça Leal, celebrando assim, entre outras, figuras que contribuem para o Natal, como o pasteleiro, o lenhador, a costureira, os pais e os amigos.