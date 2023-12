Os Ornatos Violeta são a mais recente confirmação para a edição de 2024 do MEO Marés Vivas. A banda do Porto vai subir ao palco MEO no dia 21 de julho de 2024.

No festival de Vila Nova de Gaia, o grupo vai celebrar os 25 anos do álbum "O Monstro Precisa de Amigos". Pela primeira vez, no concerto, os Ornatos Violeta vão estar acompanhados por músicos convidados.

Editado a 22 de novembro de 1999, “O Monstro Precisa de Amigos”, que contou com as participações da banda portuguesa Corvos, do cantor Vítor Espadinha e de Gordon Gano, vocalista dos Violent Femmes, foi consagrado como álbum do ano nos prémios Blitz de 1999, arrecadando também os prémios de melhor voz masculina, melhor canção (com "Ouvi Dizer") e melhor grupo português.

Antes do “O Monstro Precisa de Amigos”, em 1999, a banda portuguesa, composta por Manel Cruz, na voz, Nuno Prata, no baixo, Peixe, na guitarra, Kinörm, na bateria, e Elísio Donas, que faleceu este ano, nos teclados, lançou em 1997 o seu primeiro trabalho, “Cão!”, com o tema “Letra S”, em dueto com a vocalista dos Clã, Manuela Azevedo.

O festival MEO Marés Vivas regressa a Vila Nova de Gaia nos dias 19, 20 e 21 de julho. Os bilhetes para a edição de 2024 já estão disponíveis na MEO Blueticket.