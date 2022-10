A estreia da peça faz parte de um programa que inclui a Sinfonia n.º 7, de Beethoven, e o primeiro Concerto para Piano, de Brahms, no âmbito da programação “Música na Universidade”, em que é solista o pianista António Rosado.

Rosado volta a esta sala com a OML, também sob a direção do seu maestro titular Pedro Neves, no dia 5 de novembro, às 19h00, para interpretar o Segundo Concerto para Piano, de Brahms, concluindo a Integral de Piano do compositor nascido em Hamburgo, em 1833.

A programação neste dia inclui ainda a 8.ª Sinfonia, de Beethoven, e “Clepsidra”, de António Caires, “uma alegoria musical longinquamente inspirada num relógio de água que remonta aos tempos do Antigo Egito”, explica a Metropolitana.