A banda volta “renovada” aos palcos, sendo atualmente constituída por Tiago Cavaco (voz, baixo e guitarra) e Miguel Sousa (guitarra), do agrupamento inicial, João Eleutério (guitarra), ex-músico de bandas Guel, Guillul & O Comboio Fantasma, Joel Silva (bateria), ex-HMB, e Nando Frias (teclas), que já fez parte de várias bandas e trabalhou em teatro.

“Dickens” resultou de "uma viagem em licença sabática" de Tiago Cavaco aos Estados Unidos, e coincidiu com o período de pandemia de COVID-19. “Sem a refletir, de certo modo ela está lá”, disse à Agência Lusa Tiago Cavaco.

Os Lacraus tinham editado um álbum há cerca de dez anos, “Os Lacraus Encaram o Lobo”, a que seguiu um outro projeto com “regravações de canções”.

Sobre este novo disco, Tiago Cavaco afirmou que “são canções feitas de peito aberto, sobre o estar do lado de fora”.

“Canções de desapego de um certo desencontro das coisas, mas com uma esperança”, acrescentou o músico.

Tiago Cavaco referiu que os elementos da banda “são quarentões com gosto em fazer música e o mesmo deslumbramento da juventude”.

“Canções de um rock limpo e direto que celebram a grande oportunidade de fazer música”.

O álbum abre com “A Maneira Culta de te Mandarem Embora”, e inclui “Faço das Ruínas Recreios”, “O Livro em que as Palavras São Punhais”, “Dickens”, que dá título ao projeto e encerra com “Hoje Sonhei que Já Lá Estava”.

A banda apresenta “Dickens” no próximo dia 28 de outubro, no novo espaço Tokyo, em Lisboa, ao Cais do Sodré.