Os Maroon 5 estão de volta com novo single. Esta sexta-feira, 2 de maio, a banda liderada por Adam Levine revelou “PRICELESS”, tema que conta com a participação de LISA, cantora das BLACKPINK e que se fez parte do elenco da terceira temporada de "The White Lotus".

A canção é a primeira colaboração do grupo norte-americano com um artista de K-pop. "PRICELESS" conta com um videcolipe realizado por Aerin Moreno e inspirado no filme "Mr. & Mrs. Smith" - veja aqui.

"É apenas uma música baseada em guitarra, algo que já não fazíamos há imenso tempo. Foi a primeira que surgiu enquanto gravávamos o álbum. Acho que é a mais pura, e estamos muito felizes por ter a LISA connosco", confessou Adam Levine.

Em comunicado, o cantor revelou ainda que ficou "emocionado ao gravar". "A introdução com guitarra sou literalmente eu a tocar numa mensagem de áudio no meu iPhone com uma guitarra desligada. Fiquei até um pouco emocionado a gravar, porque foi como voltar às nossas origens, algo que muitos fãs têm pedido: ‘queremos ouvir esse som de novo’. Já passaram mais de 20 anos, por isso acho que está na hora de o trazer de volta", contou.

O single é a primeira amostra do próximo álbum dos Maroon 5.